Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 6 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 26,64 грн/доллар, курс в покупке до 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,01 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6200 - 26,6400 грн/доллар, евро 29,9954 - 30,0126 грн/евро, российский рубль 0,4094 - 0,4099 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6200 26,6400

EUR/UAH 29,9954 30,0126

RUB/UAH 0,4094 0,4099

Напомним, 6 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7000 грн/доллар, евро 30,0283 - 30,0481 грн/евро, российский рубль 0,4095 - 0,4101 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,79 грн/доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 июня установлен на таком уровне: 2679,5094 гривен за 100 долларов (-13,5004 гривен).