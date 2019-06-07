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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    07.06.2019 - 10:37
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 6 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 26,64 грн/доллар, курс в покупке до 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,01 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6200 - 26,6400 грн/доллар, евро 29,9954 - 30,0126 грн/евро, российский рубль 0,4094 - 0,4099 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,6200    26,6400

EUR/UAH     29,9954    30,0126

RUB/UAH     0,4094      0,4099

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 6 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7000  грн/доллар, евро 30,0283 - 30,0481 грн/евро, российский рубль 0,4095 - 0,4101 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,79 грн/доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 июня установлен на таком уровне: 2679,5094 гривен за 100 долларов (-13,5004 гривен).

Курс доллара снижается на межбанке НБУ снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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