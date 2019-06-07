ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    07.06.2019 - 10:37
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 6 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 7 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 26,64 грн/долар, курс купівлі до 26,62 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,01 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6200 - 26,6400 грн/долар, євро 29,9954 - 30,0126 грн/євро, російський рубль 0,4094 - 0,4099 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,6200    26,6400

EUR/UAH     29,9954    30,0126

RUB/UAH     0,4094      0,4099

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 6 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7000 грн/долар, євро 30,0283 - 30,0481 грн/євро, російський рубль 0,4095 - 0,4101 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 червня, встановлений на такому рівні: 2679,5094 гривень за 100 доларів (-13,5004 гривень).

Курс долара знижується на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся