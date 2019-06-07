Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 6 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 7 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 26,64 грн/долар, курс купівлі до 26,62 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,01 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6200 - 26,6400 грн/долар, євро 29,9954 - 30,0126 грн/євро, російський рубль 0,4094 - 0,4099 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6200 26,6400

EUR/UAH 29,9954 30,0126

RUB/UAH 0,4094 0,4099

Нагадаємо, 6 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7000 грн/долар, євро 30,0283 - 30,0481 грн/євро, російський рубль 0,4095 - 0,4101 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 червня, встановлений на такому рівні: 2679,5094 гривень за 100 доларів (-13,5004 гривень).