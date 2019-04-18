ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 10:51
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подорожал на 11 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 11 копеек до 26,85 грн/доллар, курс в покупке до 26,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,27 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались 26,8000 - 26,8500 грн/доллар, евро 30,2170 - 30,2706 грн/евро, российский рубль 0,4182 - 0,4192 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,8000    26,8500

EUR/UAH     30,2170    30,2706

RUB/UAH     0,4182      0,4192

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 17 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7100 - 26,7400 грн/доллар, евро 30,1903 - 30,2242 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4183 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,68 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 апреля установлен на таком уровне: 2668,7575 гривен за 100 долларов (-3,4702 гривен).

НБУ снизил официальный курс евро Курс доллара немного вырос на межбанке
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Курс доллараКурс рубляКурс евро
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь