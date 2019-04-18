Курс доллара снижается на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подорожал на 11 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 11 копеек до 26,85 грн/доллар, курс в покупке до 26,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,27 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались 26,8000 - 26,8500 грн/доллар, евро 30,2170 - 30,2706 грн/евро, российский рубль 0,4182 - 0,4192 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8000 26,8500

EUR/UAH 30,2170 30,2706

RUB/UAH 0,4182 0,4192

Напомним, 17 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7100 - 26,7400 грн/доллар, евро 30,1903 - 30,2242 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4183 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,68 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 апреля установлен на таком уровне: 2668,7575 гривен за 100 долларов (-3,4702 гривен).