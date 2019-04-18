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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 10:51
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подорожчав на 11 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 18 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 11 копійок до 26,85 грн/долар, курс купівлі до 26,80 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 30,27 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися 26,8000 - 26,8500 грн/долар, євро 30,2170 - 30,2706 грн/євро, російський рубль 0,4182 - 0,4192 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,8000    26,8500

EUR/UAH     30,2170    30,2706

RUB/UAH     0,4182      0,4192

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 17 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7400 грн/долар, євро 30,1903 - 30,2242 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4183 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,68 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 квітня встановлено на такому рівні: 2668,7575 гривень за 100 доларів (-3,4702 гривень).

НБУ знизив офіційний курс євро Курс долара трохи зріс на міжбанку
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