Курс доллара снижается на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подешевел на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 26,69 грн/доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,20 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались 26,6700 - 26,7000 грн/доллар, евро 30,1737 - 30,2077 грн/евро, российский рубль 0,4168 - 0,4175 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6600 26,6900

EUR/UAH 30,1737 30,2077

RUB/UAH 0,4168 0,4175

Напомним, 16 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7000 - 26,7200 грн/доллар, евро 30,1603 - 30,1802 грн/евро, российский рубль 0,4145 - 0,4151 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,72 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 апреля установлен на таком уровне: 2672,2277 гривен за 100 долларов (-8,7927 гривен).