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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    17.04.2019 - 10:37
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 17 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,69 грн/долар, курс купівлі до 26,66 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 30,20 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися 26,6700 - 26,7000 грн/долар, євро 30,1737 - 30,2077 грн/євро, російський рубль 0,4168 - 0,4175 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,6600    26,6900

EUR/UAH     30,1737    30,2077

RUB/UAH     0,4168      0,4175

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 16 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7000 - 26,7200 грн/долар, євро 30,1603 - 30,1802 грн/євро, російський рубль 0,4145 - 0,4151 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,72 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 квітня встановлено на такому рівні: 2672,2277 гривень за 100 доларів (-8,7927 гривень).

Курс долара трохи знизився на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
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Теми: Курс долара
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