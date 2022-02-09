Курс доллара снижается четвертый день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 27,9619 гривен за 1 доллар (-0,0379 грн). При этом курс доллара на 8 февраля составляет: 27,9998 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается четвертый день подряд. Скриншот (bank.gov.ua)