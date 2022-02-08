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Курс доллара продолжил снижение на межбанке

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Украина, Вторник 08 февраля 2022 10:18
Курс доллара продолжил снижение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 2 копейки до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 31,84 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,9200 - 27,9400 грн/доллар, евро 31,8232 - 31,8460 грн/евро, российский рубль 0,3706 - 0,3710 грн/рубль.

Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Напомним,74 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,9549 - 31,9778 грн/евро, российский рубль 0,3696 - 0,3702 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,99 гривен за доллар. Курс снизился на 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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