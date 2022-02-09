ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс долара знижується четвертий день поспіль

Новость на русском →
Україна, Середа 09 лютого 2022 06:15
Курс долара знижується четвертий день поспіль Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 лютого 2022 року встановлено на такому рівні: 27,9619 гривень за 1 долар (-0,0379 грн). При цьому курс долара на 8 лютого становить: 27,9998 гривень за 1 долар.

Курс долара знижується четвертий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується четвертий день поспіль.

Курс долара знижується четвертий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 8 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 2 копійки до 27,94 гривень за долар, курс в покупці до 27,92 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 31,84 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс гривні Курс долара Курс НБУ
NEWS
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка