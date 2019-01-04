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Курс доллара резко вырос межбанке

Новости » Финансы    04.01.2019 - 13:58
Курс доллара резко вырос межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс вырос на 32 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 4 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 32 копейки до 27,81 грн/доллар, в покупке до 27,78 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 48 копеек до 31,72 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,6100 - 27,6400 грн/доллар, евро 31,4892 - 31,5234 грн/евро, российский рубль 0,4036 - 0,4043 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7800    27,8100

EUR/UAH     31,6997    31,7284

RUB/UAH     0,4080       0,4087

Курс доллара резко вырос межбанке

Напомним, 3 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,4600 - 27,4900 грн/доллар, евро 31,2082 - 31,2423 грн/евро, российский рубль 0,3985 - 0,3993 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,51 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 января установлен на таком уровне: 2751,1682 гривен за 100 долларов (-17,6582 гривен).

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Темы: Курс доллара
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