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Курс долара різко зріс на міжбанку

Новини » Фінанси    04.01.2019 - 13:58
Курс долара різко зріс на міжбанку
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс зріс на 32 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 4 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 32 копійки до 27,81 грн/долар, купівлі до 27,78 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 48 копійок до 31,72 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,6100 - 27,6400 грн/долар, євро 31,4892 - 31,5234 грн/євро, російський рубль 0,4036 - 0,4043 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7800    27,8100

EUR/UAH     31,6997    31,7284

RUB/UAH     0,4080       0,4087

Курс долара різко зріс на міжбанку

Нагадаємо, 3 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,4600 - 27,4900 грн/долар, євро 31,2082 - 31,2423 грн/євро, російський рубль 0,3985 - 0,3993 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,51 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 січня встановлено на такому рівні: 2751,1682 гривень за 100 доларів (-17,6582 гривень).

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Теми: Курс долара
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