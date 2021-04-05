Курс доллара резко снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 5 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 19 копеек до 27,85 гривен за доллар, курс в покупке до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,86 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8300 - 27,8550 грн/доллар, евро 32,8421 - 32,8689 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3655 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 апреля установлен на таком уровне: 27,939 гривен за 1 доллар (-0,0165 грн). При этом курс доллара на 5 апреля составляет: 27,9555 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после резкого роста.