Курс долара різко знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 5 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 19 копійок до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,86 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8300 - 27,8550 грн/долар, євро 32,8421 - 32,8689 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3655 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 квітня встановлено на такому рівні: 27,939 гривень за 1 долар (-0,0165 грн). При цьому курс долара на 5 квітня складає: 27,9555 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після різкого зростання.