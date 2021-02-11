UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Курс доллара растет второй день подряд после пятимесячного минимума

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Популярные новости
НКРЭКУ игнорировала многочисленные предупреждения о нехватке угля на ТЭС, - "Радио Свобода" 08 февраля 2021
Курс доллара упал до минимума с середины декабря 05 февраля 2021
Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка 08 февраля 2021
Нефть подорожала до максимума за год благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу 04 февраля 2021
Пенсионный возраст для части украинцев повышается с 1 апреля: кого это коснется 10 февраля 2021
Курс доллара продолжил падение на межбанке 05 февраля 2021
Кабмин ликвидировал более 30 консультативных и совещательных органов 03 февраля 2021
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля 05 февраля 2021
В Бундестаге предложили ввести мораторий на "Северный поток-2" для переговоров 05 февраля 2021
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю 07 февраля 2021

Официальный курс гривны к доллару на 12 февраля установлен на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (+0,0719 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет: 27,7665 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,88 гривен за доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился с на 3 копейки до 33,79 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара
Читайте также
Курс доллара приостановил рост на межбанке
НБУ повысил курс доллара после достижения пятимесячного минимума
Прогноз погоды