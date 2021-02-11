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Курс доллара приостановил рост на межбанке

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 10:14
Курс доллара приостановил рост на межбанке Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,88 гривен за доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился с на 3 копейки до 33,79 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8600 - 27,8800 грн/доллар, евро 33,7746 - 33,7989 грн/евро, российский рубль 0,3776 - 0,3780 грн/рубль.

Курс доллара приостановил рост на межбанке

Напомним, 10 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8700 - 27,8950 грн/доллар, евро 33,7951 - 33,8226 грн/евро, российский рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 27,7665 гривен за 1 доллар (+0,1239 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет: 27,6426 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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