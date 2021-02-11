Курс долара росте другий день підряд після п'ятимісячного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 12 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс виріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем .

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Офіційний курс гривні до долара на 12 лютого встановлено на такому рівні: 27,8384 гривень за 1 долар (+0,0719 грн). При цьому курс долара на 11 лютого становить: 27,7665 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 11 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,88 гривень за долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,79 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.