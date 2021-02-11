НБУ повысил курс доллара после достижения пятимесячного минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем .

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 27,7665 гривен за 1 доллар (+0,1239 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет: 27,6426 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Скриншот (bank.gov.ua)