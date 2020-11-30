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Курс доллара растет восьмой день подряд

Киев, Понедельник 30 ноября 2020 07:45
Курс доллара растет восьмой день подряд
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал еще на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,46 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 ноября установлен на таком уровне: 28,4681 гривен за 1 доллар (+0,0253 грн). При этом курс доллара на 27 ноября составляет: 28,4428 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет восьмой день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет восьмой день подряд. Вместе с тем, за последний месяц курс практически не изменился. За ноябрь курс доллара вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.

Курс доллара растет восьмой день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейке до 28,48 гривен за доллар, курс в покупке до 28,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 33,97 гривен за евро.

Прогноз

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.

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