Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 28,50 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейке до 28,48 гривен за доллар, курс в покупке до 28,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 33,97 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,4600 - 28,4800 грн/доллар, евро 33,9470 - 33,9709 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3755 грн/рубль.

Отметим, 26 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4500 - 28,4650 грн/доллар, евро 33,8583 - 33,8761 грн/евро, российский рубль 0,3756 - 0,3761 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,44 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 28,4428 гривен за 1 доллар (+0,0612 грн). При этом курс доллара на 26 ноября составляет: 28,3816 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет седьмой день подряд

Прогноз

В течение текущей недели курс ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.