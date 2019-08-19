Курс доллара растет на открытии межбанка

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 25,22 гривен за доллар, курс в покупке до 25,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 27,99 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1950 - 25,2200 грн/доллар, евро 27,9689 - 27,9942 грн/евро, российский рубль 00,3788 - 0,3794 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1950 25,2200 EUR/UAH 27,9689 27,9942 RUB/UAH 0,3788 0,3794

Напомним, 16 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1600- 25,1900 грн/доллар, евро 27,8697 - 27,9004 грн/евро, российский рубль 0,3786 - 0,3792 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,14 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 августа установлен на таком уровне: 2514,2848 гривен за 100 долларов (-17,8803 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, за минувшую неделю официальный курс доллара практически не изменился, на других же сегментах валютного рынка доллар незначительно снизился к гривне на 0,04-0,3%.

В то же время аналитики ожидают в течение текущей недели сохранения курса доллара к гривне вблизи текущих уровней. По прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,3 грн/доллар.