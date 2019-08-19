Курс долара на відкритті міжбанку росте

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 25,22 гривень за долар, курс купівлі до 25,19 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 27,99 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1950 - 25,2200 грн/долар, євро 27,9689 - 27,9942 грн/євро, російський рубль 00,3788 - 0,3794 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1950 25,2200 EUR/UAH 27,9689 27,9942 RUB/UAH 0,3788 0,3794

Нагадаємо, 16 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1600 - 25,1900 грн/долар, євро 27,8697 - 27,9004 грн/євро, російський рубль 0,3786 - 0,3792 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на такому рівні: 2514,2848 гривень за 100 доларів (-17,8803 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, за минулий тиждень офіційний курс долара практично не змінився, на інших сегментах валютного ринку долар незначно знизився до гривні на 0,04-0,3%.

У той же час аналітики очікують протягом поточного тижня збереження курсу долара до гривні поблизу поточних рівнів. За прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,1/25,3 грн/долар.