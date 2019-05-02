ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара растет на межбанке после праздников

Новости » Финансы    02.05.2019 - 10:42
Курс доллара растет на межбанке после праздников

Доллар подорожал на 8 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 8 копеек до 26,50 грн/доллар, курс в покупке до 26,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 29,68 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,4500 - 26,5000 грн/доллар, евро 29,6266 - 29,6826 грн/евро, российский рубль 0,4071 - 0,4081 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,4500    26,5000

EUR/UAH     29,6266    29,6826

RUB/UAH     0,4071      0,4081

Курс доллара растет на межбанке после праздников

Напомним, 26 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3700 - 26,4200 грн/доллар, евро 29,4157 - 29,4688 грн/евро, российский рубль 0,4071 - 0,4083 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,61 грн/доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 мая установлен на таком уровне: 2661,9328 гривен за 100 долларов (+2,5126 гривен).

Эксперты дали прогноз курса доллара в начале мая Курс доллара снизился на межбанке
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс евроКурс рубляКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь