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Курс долара росте на міжбанку після свят

Новини » Фінанси    02.05.2019 - 10:42
Курс долара росте на міжбанку після свят

Долар подорожчав на 8 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 26,50 грн/долар, курс купівлі до 26,45 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 22 копійки до 29,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,4500 - 26,5000 грн/долар, євро 29,6266 - 29,6826 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4081 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,4500    26,5000

EUR/UAH     29,6266    29,6826

RUB/UAH     0,4071      0,4081

Курс долара росте на міжбанку після свят

Нагадаємо, 26 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3700 - 26,4200 грн/долар, євро 29,4157 - 29,4688 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4083 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,61 грн/долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 травня встановлено на такому рівні: 2661,9328 гривень за 100 доларів (+2,5126 гривень).

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Теми: Курс долара
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