Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 24,88 гривен за доллар, курс в покупке до 24,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 27,67 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8500 - 24,8800 грн/доллар, евро 27,6381 - 27,6715 грн/евро, российский рубль 0,3890 - 0,3896 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8500 24,8800 EUR/UAH 27,6381 27,6715 RUB/UAH 0,3890 0,3896

Напомним, 22 октября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8400 - 24,8700 грн/доллар, евро 27,6593 - 27,6902 грн/евро, российский рубль 0,3898 - 0,3904 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 октября установлен на таком уровне: 2497,5156 гривен за 100 долларов (-5,9915 гривен).

Отметим, аналитики ожидают в течение этой недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанковском валютном рынке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.