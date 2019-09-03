Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 25,34 гривен за доллар, курс в покупке до 25,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,72 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,3200 - 25,3450 грн/доллар, евро 27,6975 - 27,7223 грн/евро, российский рубль 0,3781 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,3200 25,3450 EUR/UAH 27,6975 27,7223 RUB/UAH 0,3781 0,3789

Напомним, 2 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2800 - 25,2950 грн/доллар, евро 27,7220 - 27,7359 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3791 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,26 гривен за доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на таком уровне: 2526,3473 гривен за 100 долларов (+11,9362 гривен).

Отметим, Национальный банк заявил о снижении напряжения в финансовом секторе Украины. Текущая динамика Индекса финансового стресса показывает, что в настоящее время он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов.

В то же время, по данным НБУ, валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренним, так и внешним. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, связанные в частности с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины.