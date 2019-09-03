Курс долара росте на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 25,34 гривень за долар, курс купівлі до 25,32 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 27,72 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,3200 - 25,3450 грн/долар, євро 27,6975 - 27,7223 грн/євро, російський рубль 0,3781 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,3200 25,3450 EUR/UAH 27,6975 27,7223 RUB/UAH 0,3781 0,3789

Нагадаємо, 2 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2800 - 25,2950 грн/долар, євро 27,7220 - 27,7359 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3791 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,26 гривень за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 вересня встановлено на такому рівні: 2526,3473 гривень за 100 доларів (+11,9362 гривень).

Зазначимо, Національний банк заявив про зниження напруги у фінансовому секторі України. Поточна динаміка Індексу фінансового стресу показує, що в даний час він наблизився до значень, які були зафіксовані після кризи 2008-2009 років.

У той же час, за даними НБУ, валютний ринок залишається досить вразливим до шоків як внутрішніх, так і зовнішніх. Зокрема, залишаються суттєвими внутрішні політичні і геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України.