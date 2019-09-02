Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 2 сентября 2019 года повысился на 13 копеек до 25,29 гривен за доллар, курс в покупке до 25,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,88 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,2800 - 25,2950 грн/доллар, евро 27,7220 - 27,7359 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3791 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,2800 25,2950 EUR/UAH 27,7220 27,7359 RUB/UAH 0,3788 0,3791

Напомним, 30 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1300 - 25,1600 грн/доллар, евро 27,7560 - 27,7892 грн/евро, российский рубль 0,3780 - 0,3786 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,26 гривен за доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на таком уровне: 2526,3473 гривен за 100 долларов (+11,9362 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 2 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 25,30 гривен за доллар, курс евро снизился на 10 копеек до 27,92 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,07 (25,04 - 30 августа), продажи - 25,30 (25,27 - 30 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,45 (27,56 - 30 августа), продажи - 27,92 (28,02 - 30 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,48 - 30 августа), продажи 3,84 (3,84 - 30 августа) грн за 10 рублей.