Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 25,73 гривен за доллар, курс в покупке до 25,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 28,85 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,7000 - 25,7300 грн/доллар, евро 28,8251 - 28,8561 грн/евро, российский рубль 0,4024 - 0,4033 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7000 25,7300

EUR/UAH 28,8251 28,8561

RUB/UAH 0,4024 0,4033

Напомним, 9 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6300 - 25,6700 грн/доллар, евро 28,7184 - 28,7632 грн/евро, российский рубль 0,4016 - 0,4024 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,48 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 июля установлен на таком уровне: 2548,9178 гривен за 100 долларов (-11,2983 гривен).