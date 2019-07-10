Курс долара росте на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 25,73 гривень за долар, курс купівлі до 25,70 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 28,85 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,7000 - 25,7300 грн/долар, євро 28,8251 - 28,8561 грн/євро, російський рубль 0,4024 - 0,4033 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7000 25,7300

EUR/UAH 28,8251 28,8561

RUB/UAH 0,4024 0,4033

Нагадаємо, 9 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6300 - 25,6700 грн/долар, євро 28,7184 - 28,7632 грн/євро, російський рубль 0,4016 - 0,4024 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,48 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 липня встановлено на такому рівні: 2548,9178 гривень за 100 доларів (-11,2983 гривень).