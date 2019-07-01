Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 26,24 гривен за доллар, курс в покупке до 26,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,70 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,2100 - 26,2400 грн/доллар, евро 29,6749 - 29,7089 грн/евро, российский рубль 0,4154 - 0,4163 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2100 26,2400

EUR/UAH 29,6749 29,7089

RUB/UAH 0,4154 0,4163

Напомним, 27 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в дипазоне 26,1600 - 26,1800 грн/доллар, евро 29,6968 - 29,7195 грн/евро, российский рубль 0,4148 - 0,4153 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,16 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 июля установлен на таком уровне: 2616,6382 гривен за 100 долларов (-2,4641 гривен).