Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 26,22 гривен за доллар, курс в покупке до 26,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 29,81 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1950 - 26,2200 грн/доллар, евро 29,7863 - 29,8147 грн/евро, российский рубль 0,4151 - 0,4157 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1950 26,2200

EUR/UAH 29,7863 29,8147

RUB/UAH 0,4151 0,4157

Напомним, 26 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в 26,1600 - 26,1800 грн/доллар, евро 29,6968 - 29,7195 грн/евро, российский рубль 0,4148 - 0,4153 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,16 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 июня установлен на таком уровне: 2616,6382 гривен за 100 долларов (-2,4641 гривен).