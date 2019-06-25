Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 26,21 гривен за доллар, курс в покупке до 26,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,86 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1800 - 26,2100 грн/доллар, евро 29,8351 - 29,8636 грн/евро, российский рубль ,4188 - 0,4194 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1800 26,2100

EUR/UAH 29,8351 29,8636

RUB/UAH 0,4188 0,4194

Напомним, 24 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1700 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,7971 - 29,8173 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4158 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,19 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 июня установлен на таком уровне: 2619,1201 гривен за 100 долларов (-10,946 гривен).