Курс долара росте на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 26,21 гривень за долар, курс купівлі до 26,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 29,86 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1800 - 26,2100 грн/долар, євро 29,8351 - 29,8636 грн/євро, російський рубль 0,4188 - 0,4194 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1800 26,2100

EUR/UAH 29,8351 29,8636

RUB/UAH 0,4188 0,4194

Нагадаємо, 24 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1900 грн/долар, євро 29,7971 - 29,8173 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4158 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,19 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 червня встановлено на такому рівні: 2619,1201 гривень за 100 доларів (-10,946 гривень).