Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 11 копеек до 26,49 грн/доллар, курс в покупке до 26,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 27 копеек до 29,64 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,4700 - 26,4900 грн/доллар, евро 29,6252 - 29,6476 грн/евро, российский рубль 0,4095 - 0,4102 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4700 26,4900

EUR/UAH 29,6252 29,6476

RUB/UAH 0,4095 0,4102

Напомним, 22 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3600 - 26,3800 грн/доллар, евро 29,3518 - 29,3714 грн/евро, российский рубль 0,4062 - 0,4067 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,30 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 24 мая установлен на таком уровне: 2630,4698 гривен за 100 долларов (+19,2247 гривен).