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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    23.05.2019 - 17:05
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 8 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 23 мая 2019 года вырос на 8 копеек до 26,38 грн/доллар, курс в покупке до 26,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,37 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2600 - 26,3000 грн/доллар, евро 29,3518 - 29,3714 грн/евро, российский рубль 0,4062 - 0,4067 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,3600      26,3800

EUR/UAH     29,3518      29,3714

RUB/UAH     0,4062        0,4067

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 22 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,2600 - 26,3000 грн/доллар, евро 29,3219 - 29,3613 грн/евро, российский рубль 0,4085 - 0,4094 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,32 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 мая установлен на таком уровне: 2633,5723 гривен за 100 долларов (+3,1025 гривен).

НБУ повысил официальный курс доллара Доллар и евро растут на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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