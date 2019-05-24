Курс долара росте на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 11 копійок до 26,49 грн/долар, курс купівлі до 26,47 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 27 копійок до 29,64 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,4700 - 26,4900 грн/долар, євро 29,6252 - 29,6476 грн/євро, російський рубль 0,4095 - 0,4102 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4700 26,4900

EUR/UAH 29,6252 29,6476

RUB/UAH 0,4095 0,4102

Нагадаємо, 22 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3600 - 26,3800 грн/долар, євро 29,3518 - 29,3714 грн/євро, російський рубль 0,4062 - 0,4067 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,30 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційний курс гривні до долара на 24 травня встановлено на такому рівні: 2630,4698 гривень за 100 доларів (+19,2247 гривень).