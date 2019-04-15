ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара растет на межбанке

Новости » Финансы    15.04.2019 - 10:40
Курс доллара растет на межбанке
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подорожал на 9 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 9 копеек до 26,82 грн/доллар, курс в покупке до 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,34 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в 26,7700 - 26,8200  грн/доллар, евро 30,2982 - 30,3495 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4173 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,7700    26,8200

EUR/UAH     30,2982    30,3495

RUB/UAH     0,4164      0,4173

Курс доллара растет на межбанке

Напомним, 12 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7050 - 26,7300 грн/доллар, евро 30,2110 - 30,2479 грн/евро, российский рубль 0,4146 - 0,4154 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,71 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 2671,3872 гривен за 100 долларов (-11,7547 гривен).

Эксперты спрогнозировали курс доллара на последнюю неделю перед выборами Курс доллара снизился на межбанке
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс рубляКурс евро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь