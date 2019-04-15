Курс доллара растет на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подорожал на 9 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 9 копеек до 26,82 грн/доллар, курс в покупке до 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,34 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в 26,7700 - 26,8200 грн/доллар, евро 30,2982 - 30,3495 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4173 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7700 26,8200

EUR/UAH 30,2982 30,3495

RUB/UAH 0,4164 0,4173

Напомним, 12 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7050 - 26,7300 грн/доллар, евро 30,2110 - 30,2479 грн/евро, российский рубль 0,4146 - 0,4154 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,71 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 2671,3872 гривен за 100 долларов (-11,7547 гривен).