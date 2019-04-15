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Курс долара росте на міжбанку

Новини » Фінанси    15.04.2019 - 10:40
Курс долара росте на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подорожчав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 15 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 9 копійок до 26,82 грн/долар, курс купівлі до 26,77 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 30,34 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в 26,7700 - 26,8200 грн/долар, євро 30,2982 - 30,3495 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4173 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,7700    26,8200

EUR/UAH     30,2982    30,3495

RUB/UAH     0,4164      0,4173

Курс долара росте на міжбанку

Нагадаємо, 12 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7050 - 26,7300 грн/долар, євро 30,2110 - 30,2479 грн/євро, російський рубль 0,4146 - 0,4154 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,71 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 2671,3872 гривень за 100 доларів (-11,7547 гривень).

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Теми: Курс долара
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