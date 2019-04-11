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Курс доллара растет на межбанке

Новости » Финансы    11.04.2019 - 10:40
Курс доллара растет на межбанке
Фото: коллаж (Pіxabay)

Курс снова приближается к отметке 27 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 26,90 грн/доллар, курс в покупке до 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 30,34 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,8700 - 26,9000 грн/доллар, евро 30,3174 - 30,3485 грн/евро, российский рубль 0,4168 - 0,4177 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,8700    26,9000

EUR/UAH     30,3174    30,3485

RUB/UAH     0,4168      0,4177

Курс доллара растет на межбанке

Напомним, 10 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись  в диапазоне 26,8400 -26,8700 грн/доллар, евро 30,1735 - 30,2045 грн/евро, российский рубль 0,4152 - 0,4161 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,76 грн/доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 апреля установлен на таком уровне: 2676,5228 гривен за 100 долларов (+6,913 гривен).

Курс доллара продолжает расти на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
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Темы: Курс доллара
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