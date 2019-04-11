Курс долара росте на міжбанку

Фото: колаж (Pіxabay)

Курс знову наближається до позначки 27 грн/долар

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 11 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 26,90 грн/долар, курс купівлі до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 30,34 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8700 - 26,9000 грн/долар, євро 30,3174 - 30,3485 грн/євро, російський рубль 0,4168 - 0,4177 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8700 26,9000

EUR/UAH 30,3174 30,3485

RUB/UAH 0,4168 0,4177

Нагадаємо, 10 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8400 -26,8700 грн/долар, євро 30,1735 - 30,2045 грн/євро, російський рубль 0,4152 - 0,4161 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн/долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 квітня встановлено на такому рівні: 2676,5228 гривень за 100 доларів (+6,913 гривень).