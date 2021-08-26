Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,77 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после падения до минимума более чем за год.

Официальный курс гривны к доллару на 27 августа установлен на таком уровне: 26,7744 гривен за 1 доллар (+0,067 грн). При этом курс доллара на 26 августа составляет 26,7074 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 31,47 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,65 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.