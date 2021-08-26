Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 31,47 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,7250 - 26,7450 грн/доллар, евро 31,4473 - 31,4708 грн/евро, российский рубль 0,3608 - 0,3614 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 25 августа закрылись в диапазоне: доллар 26,7200 - 26,7400 грн/доллар, евро 31,3879- 31,4114 грн/евро, российский рубль 0,3610 - 0,3614 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара растет третий день подряд после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 26 августа установлен на таком уровне: 26,7074 гривен за 1 доллар (+0,0356 грн). При этом курс доллара на 25 августа составляет 26,6718 гривен за 1 доллар.
Прогноз
В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,65 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.