Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Офіційний курс гривні до долара на 27 серпня встановлено на такому рівні: 26,7744 гривень за 1 долар (+0,067 грн). При цьому курс долара на 26 серпня становить 26,7074 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 26 серпня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійки до 26,74 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 31,47 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,65 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.