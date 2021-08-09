Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейки до 26,81 гривен за доллар, курс в покупке до 26,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,52 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,7900 - 26,8100 грн/доллар, евро 31,5050 - 31,5285 грн/евро, российский рубль 0,3644 - 0,3648 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара снова упал после двухдневного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,83 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.