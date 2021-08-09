Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 9 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійки до 26,81 гривень за долар, курс в покупці до 26,79 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,52 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,7900 - 26,8100 грн/долар, євро 31,5050 - 31,5285 грн/євро, російський рубль 0,3644-0,3648 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара знову впав після дводенного зростання. Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,83 гривень за долар. Курс знизився на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро-в діапазоні 31,2-31,9 грн.