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Курс доллара снова упал после двухдневного роста

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у, Пятница 06 августа 2021 16:00
Курс доллара снова упал после двухдневного роста Фото: курс доллара упал на 10 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,83 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 августа установлен на таком уровне: 26,8346 гривен за 1 доллар (-0,1049 грн). При этом курс доллара на 6 августа составляет: 26,9395 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снова упал после двухдневного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал после двухдневного роста.

Курс доллара снова упал после двухдневного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,90 гривен за доллар, курс в покупке до 26,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,81 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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