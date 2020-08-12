Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 12 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,42 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,5000 - 27,5200 грн/доллар, евро 32,3977 - 32,4213 грн/евро, российский рубль 0,3728 - 0,3732 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5000 27,5200 EUR/UAH 32,3977 32,4213 RUB/UAH 0,3728 0,3732

Отметим, 11 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,5800 - 27,6000 грн/доллар, евро 32,4975 - 32,5210 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 27,69 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 32,52 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,46 (27,50 - 11 августа), продажи - 27,69 (27,72 - 11 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,03 (32,09 - 11 августа), продажи - 32,52 (32,57 - 11 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,43 - 11 августа), продажи 3,83 (3,83 - 11 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,52 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 августа установлен на таком уровне: 27,5266 гривен за 1 доллар (-0,0716 грн). При этом курс доллара на 12 августа составляет 27,5982 гривен за 1 доллар.