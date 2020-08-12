Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 12 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,52 гривні за долар, курс купівлі до 27,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 32,42 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,5000 - 27,5200 грн/долар, євро 32,3977 - 32,4213 грн/євро, російський рубль 0,3728 - 0,3732 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5000 27,5200 EUR/UAH 32,3977 32,4213 RUB/UAH 0,3728 0,3732

Зазначимо, 11 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,5800 - 27,6000 грн/долар, євро 32,4975 - 32,5210 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 27,69 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 32,52 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,46 (27,50 - 11 серпня), продажу - 27,69 (27,72 - 11 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,03 (32,09 - 11 серпня), продажу - 32,52 (32,57 - 11 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,43 - 11 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 11 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,52 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днім.

Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 27,5266 гривень за 1 долар (-0,0716 грн). При цьому курс долара на 12 серпня становить 27,5982 гривень за 1 долар.