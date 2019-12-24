Курс доллара продолжил снижение

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,24 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 25,76 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 22,93 (23,05 - 23 декабря), продажи - 23,24 (23,29 - 23 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,31 (25,45 - 23 декабря), продажи - 25,76 (25,89 - 23 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 23 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 23 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,00-23,25 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 24 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,26 гривен за доллар, курс в покупке до 23,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 25,78 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 декабря справочный курс на уровне 23,25 грн/доллар, понизив его по сравнению с 23 декабря (23,27). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует пересмотреть макропрогноз на 2020 год, в котором курс гривны к доллару сейчас зафиксирован на уровне 27 грн/доллар. Минэкономики прогнозирует, что курс будет более крепким.

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,9/23,1 грн.