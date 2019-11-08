Курс долара продовжив зниження

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на кілька копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 24,39 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 27,29 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,39 (24,44 - 7 листопада), продажу - 24,60 (24,65 - 7 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,86 (26,96 - 7 листопада), продажу - 27,29 (27,41 - 7 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,53 - 7 листопада), продажу 3,89 (3,89 - 7 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,50-24,80 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 8 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 24,52 гривень за долар, курс купівлі до 24,49 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,06 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 листопада довідковий курс на рівні 24,49 грн/долар, знизивши його порівняно з 7 листопада (24,51). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, за даними НБУ, в жовтні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося перевищення пропозиції валюти над попитом.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозу курсу на рівні 27,5 гривень за долар на кінець року.